5 dicas práticas para fazer sua fazenda no Hay Day crescer mais rápido

Veja como acelerar o seu avanço no jogo do momento em celulares e tablets

Hay Day é um jogo de simulação de fazenda popular em dispositivos móveis que envolve construção, gerenciamento e crescimento de uma fazenda. É um fenômeno entre crianças e adultos, pois permite um modo de jogo sozinho ou cooperativo entre amigos. Se você está procurando dicas para avançar mais rápido e fazer sua fazenda prosperar velozmente, aqui estão cinco sugestões:

1. Mantenha as suas plantações e animais em constante produção

Isso significa colher regularmente as plantações e alimentar os animais para que eles possam produzir mais rapidamente. Mantenha os seus produtos prontos para serem vendidos ou utilizados para produzir outros itens.

2. Faça amigos no jogo

Adicionar amigos no Hay Day pode permitir que você venda e compre produtos uns dos outros. Isso ajuda a evitar atrasos na produção e na venda de itens.

3. Use seus diamantes com sabedoria

Diamantes são uma moeda premium no jogo e podem ser usados para acelerar as coisas. Use eles para finalizar as produções mais rapidamente ou desbloquear novos itens para a sua fazenda.

No Hay Day você pode jogar sozinho ou com amigos (Imagem: Pathitta1986 I Shutterstock)

4. Atualize seus edifícios

Atualizar seus edifícios pode aumentar a produção e o armazenamento de produtos. Certifique-se de fazer isso quando puder.

5. Participe de eventos do jogo

O jogo tem eventos regulares que oferecem prêmios por cumprir tarefas específicas. Participar deles pode ajudar a impulsionar seu progresso no game.

Por Douglas Martinez – Editora Europa