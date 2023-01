5 dicas para cuidar da espiritualidade em 2023

Espiritualista ensina atitudes para se conectar com a força interna e ter um ano de energias positivas

Cuidar do lado espiritual é essencial para se conectar consigo mesmo e alinhar os objetivos pensando nos novos ciclos. Para isso, compreender os múltiplos caminhos que a espiritualidade reserva ajuda a desmistificar as possibilidades de evolução e conexão com a força interna, pois cada ano é orientado por uma tendência espiritual que norteia o curso da vida.

Para a espiritualidade, o ano de 2023 será de grande intensidade, mudanças e emoções, marcado especialmente pela movimentação, novidade e algo que vai além da nossa compreensão. Porém, segundo a espiritualista Kélida Marques, para aqueles que possuem dificuldade de se ligar a algo maior, haverá meios e exercícios que ajudarão nessa conexão.

A seguir, a espiritualista elenca formas de cuidar da espiritualidade para ter um ano de energias positivas. Veja!

1. Promova o respeito

A si mesmo, ao próximo, aos animais, a tudo. O respeito é um sentimento nobre, e temos que exercê-lo todos os dias.

2. Cuide da mente e do corpo

Nosso corpo e nossa mente precisam estar sadios para que sejamos seres espiritualizados. Por isso, cuidar da nossa saúde física e mental é importante.

3. Pense positivo

Seja positivo, otimismo irá sempre atrair energias positivas.

Praticar exercícios físicos ajuda a promover pensamentos positivos (Imagem: Shutterstock)

4. Pratique exercícios físicos

Ao se exercitar, além de cuidar do seu corpo físico e mental, você naturalmente relaxa. O corpo agradece, libera endorfina e faz com que você seja uma pessoa mais positiva, mais leve e satisfeita.

5. Escreva seus sonhos e desejos

Quando paramos e escrevemos em um papel quais são nossos desejos e sonhos, os tornamos mais claros e definidos, o que nos ajuda a persegui-los e facilita a emissão de vibrações para que o universo nos ajude a concretizá-los.

Por Julia Vitorazzo