3 simpatias poderosas e fáceis de fazer

Astróloga ensina 3 rituais para atrair amor, dinheiro e realizações

A palavra Simpatia vem do grego Sympatheia e significa sentimentos juntos, capacidade de se colocar no lugar do outro. Em Latim é Simpathia, e tem significado similar: uma comunhão de sentimentos entre pessoas. “Simpatia, além de ser o nome dado a um sentimento agradável entre duas pessoas, também é, no Brasil, a palavra designada para identificar um ritual ou feitiço. São rituais realizados para se conseguir o que deseja”, explica a astróloga Tânia Gori.

Confira abaixo 3 simpatias indicadas por ela e conquiste o que deseja!

Para seu amor tomar uma atitude

6 pétalas de rosas vermelhas ou rosas

Mel

Papel branco

Essência para o amor

1 vela azul

1 vela rosa

Como fazer

Em uma sexta-feira de lua crescente, às 18h00, pegue as pétalas de rosa e, dentro de um recipiente, coloque mel sobre elas. Escreva no papel branco o nome completo da pessoa e passe mel em todo o papel. Por cima, coloque 2 ou 4 gotas de essências que estimulam o amor. Leve para o seu quarto e acenda as velas dentro do mesmo recipiente da magia. Deixe queimar até o final, e o que sobrar devolva para a Mãe Natureza.

Para realizar um desejo

Prepare a massa de um bolo de cenoura e inclua nesse preparo muita imaginação. Enquanto mexe a mistura, imagine seu desejo se manifestando e adquirindo forma. Prepare com carinho e leve ao forno. Este bolo representa a realização do seu desejo. Se ele crescer satisfatoriamente, esteja certo de que seu desejo está por se realizar.

Para atrair dinheiro

1 l de caldo de cana puro

12 moedas de 1 real

Incenso de canela

Como fazer

Em um domingo, faça uma boa ação: escreva pequenas cartas de motivação para pessoas que não conhece, deixando sua intuição fluir e escolher as palavras por você. Coloque uma moeda em cada carta (pode prender com fita adesiva), e as espalhe em locais de fácil acesso. Pode deixar no banco do ônibus, no caixa do supermercado, na mureta do condomínio… Onde achar que deve. Ao voltar para casa, tome um banho de higiene e, depois, jogue o caldo de cana do pescoço para baixo. Não se enxugue nem enxague. Acenda o incenso e agradeça a prosperidade em sua vida, revisitando todas as suas conquistas e abençoando cada uma delas.