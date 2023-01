12 curiosidades que você precisa saber sobre a Beyoncé

Confira fatos sobre a carreira e a vida pessoal de uma das maiores divas no mundo

Com grande destaque no cenário da música pop, Beyoncé é um dos maiores ícones da música mundial. Em suas canções, ela trata de temas que vão desde amor e relacionamentos até empoderamento feminino, identidade negra e racismo. Além de cantora e compositora, ela também é atriz, produtora e diretora.

A seguir, confira 12 curiosidades incríveis sobre a artista:

1. Lançou uma música em homenagem à cultura africana

A música “Black Parade” é repleta de símbolos e menções à cultura africana. Foi lançada em 2020, no mesmo dia do Juneteenth, data que celebra o fim da escravidão nos EUA.

2. Incentiva o empreendedorismo negro

Os lucros do single “Black Parade” foram destinados ao fundo BeyGOOD, que apoia negócios de pessoas negras.

3. Primeira mulher negra ‘headliner‘ no Coachella

Em 2018, a cantora foi a primeira mulher negra a ser atração principal do festival Coachella, nos Estados Unidos.

4. Foi dubladora no filme “O Rei Leão”

A artista dublou a personagem Nala para o remake de “O Rei Leão”.

Beyoncé incentiva a participação de pessoas negras no mercado de trabalho (Imagem: Shutterstock)

5. Contratou o primeiro fotógrafo negro da Vogue

Beyoncé foi a primeira capa da revista Vogue a ser clicada por um fotógrafo negro, em 2018. Tyler Mitchell entrou para a história da revista após a cantora escolher o profissional para fotografar o seu ensaio.

6. Detém um alterego

Sasha Fierce era o alterego da diva pop, que separava sua personalidade artística da pessoal.

7. Conquistou a foto mais curtida no Instagram

Em 2017, com o anúncio da gravidez no Instagram, a cantora bateu o recorde mundial do Guinness Book de imagem mais curtida da história da rede social.

8. É alérgica a perfumes

Apesar da linha de perfumes “Heat”, “Pulse” e “Rise”, disponibilizados com o nome da cantora, Beyoncé é alérgica a perfumes e prefere utilizar óleos.

9. Tem um número da sorte

O número favorito da cantora é o 4.

10. Algarismo romano foi sua inspiração para escolher o nome da filha

Ivy, o nome da filha mais velha de Beyoncé, está relacionado ao número quatro em algarismo romano (IV).

11. Alcançou o pódio de segunda mulher mais rica do mundo

Em 2019, a cantora ficou em segundo lugar no top 10 da revista Forbes de mulheres mais bem pagas do mundo na música.

12. Amiga de infância de Alice Keys

Ela é amiga da cantora Alicia Keys desde os 14 anos, e as duas até fizeram uma parceria na música“Put It in a Love Song”.