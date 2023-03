10 curiosidades incríveis sobre os consoles PlayStation

Você sabia que o PlayStation era para ser da Nintendo? Veja essa e outras histórias sobre o console da Sony

Não há dúvidas de que o PlayStation deixou de ser apenas um videogame para se tornar um fenômeno cultural, com adeptos e fãs que se assemelham quase a seguidores de uma religião. Pensando nisso, separamos 10 curiosidades para entender o motivo pelo qual o console faz tanto sucesso!

1. Parceria com a Nintendo

O PlayStation foi originalmente desenvolvido como um projeto de parceria entre a Sony e a Nintendo. Porém, a colaboração acabou fracassando e a Sony lançou o PlayStation por conta própria em 1994.

2. A escolha do nome

O nome original do PlayStation era “Play Station”, com duas palavras separadas. Foi apenas após a separação da Nintendo que a Sony decidiu unir as palavras.

3. Sucesso mundial

O PlayStation foi o primeiro console de jogos a vender mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo.

4. Recorde de vendas

O PlayStation 2, lançado em 2000, é o console de jogos mais vendido de todos os tempos, com mais de 155 milhões de unidades vendidas.

5. Mudanças de planos

A Sony originalmente planejou lançar um console de jogos em parceria com a Nintendo usando cartuchos. Contudo, quando a parceria fracassou, a Sony decidiu mudar para um formato de CD-ROM.

O PlayStation foi o primeiro console de jogos a vender mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo (Imagem: Reprodução Digital l Sony)

6. O queridinho entre os jovens

A Sony lançou uma versão portátil do PlayStation chamada “PlayStation Portable” ou PSP, em 2004.

7. Alta qualidade

O PlayStation 3 foi o primeiro console de jogos a usar um disco Blu-ray, que permitiu que os jogos fossem gravados em uma capacidade muito maior que os discos de DVD.

8. A versão “Slim”

A Sony lançou uma versão atualizada do PlayStation 3 conhecida como “PlayStation 3 Slim” em 2009, que foi significativamente menor e mais leve que o modelo original.

9. Fazendo história novamente

O PlayStation 4 foi lançado em 2013 e se tornou o console mais vendido da geração atual, com mais de 110 milhões de unidades vendidas em todo o mundo.

10. O mais desejado

A Sony lançou a nova geração de consoles PlayStation, denominada PlayStation 5, em 2020. O console apresenta o processador mais poderoso, gráficos de última geração e tempos de carregamento mais rápidos que qualquer videogame já foi capaz.

Por Douglas Martinez – Editora Europa