William Bonner usa look descontraído para torcer pela seleção no estúdio do Jornal Nacional

William Bonner surge com look nas cores verde e amarelo ao mostrar como assistiu ao primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

O apresentador William Bonner está no trabalho durante o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e levou o seu look personalizado para torcer pelo time. O comunicador apareceu com um look descontraído nos bastidores do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos.

Bonner usou um casaco nas cores verde e amarelo, enquanto Renata aderiu apenas a uma camisa amarela básica.

Nesta quinta-feira, 24, o Brasil joga contra a Sérvia no primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar. A seleção volta ao campo na próxima segunda-feira, 28, para uma partida contra Suiça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Nacional (@jornalnacional)

Mais famosos estão torcendo na Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, 24, outros famosos também capricharam nos looks para a torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

O sertanejo Edson torceu ao lado da esposa Deia Cypri e da filha Bella. "Estamos muito confiantes e na expectativa boa que a nossa seleção vai levar o Hexa! Eu, Edson e Bella adoramos vestir a camisa e torcer mesmo ao lado na nossa família. Vai Brasil (rsrs)", afirmou Deia.

E a modelo Júlia Pereira também torceu ao lado da filha. "Estamos prontas para torcer pelo Brasil! Primeira Copa da Suzanne e está super empolgada, ela ama e faz até aula de futebol. Recebemos alguns amigos e familiares em casa e estamos confiantes com a nossa seleção”, disse ela.