Velório de Pelé será na Vila Belmiro, estádio do Santos

Ex-jogador de futebol Pelé morre nesta quinta-feira, 29, depois de lutar contra câncer

Nesta quinta-feira, 29, o mundo do futebol perdeu provavelmente seu maior jogador em toda sua história. Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé (82), faleceu depois de uma batalha contra um câncer no cólon. Seu velório acontecerá na Vila Belmiro, estádio do Santos, clube que começou sua trajetória multicampeã e que defendeu por muitos anos.

As estruturas para o adeus ao Rei do futebol começaram na última sexta-feira, 23, antes mesmo da morte do ex-jogador ser confirmada. Nas redes sociais, fotos de uma suposta movimentação na Vila Belmiro começaram a circular, sendo que até um caixão dourado foi visto.

Nas imagens, pode-se ver também imagens icônicas da carreira do camisa 10, nas laterais. Durante uma foto aérea da casa santista, é possível notar uma grande tenda no meio do gramado, fazendo com que os internautas ligassem a um possível velório, muito parecido com o realizado para os jogadores da Chapecoense, que morreram em 2016 devido a um acidente aéreo.

Contratado em 1956 pelo Santos, aos 15 anos, Pelé já chamava a atenção logo cedo, tanto que aos 17 foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, onde levantou o primeiro de seus três títulos mundiais. Maior goleador da história do esporte, Pelé somou 1281 gols ao longo de sua carreira, sendo 95 com a Seleção Brasileira.

Pelé morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Ele faleceu após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. O craque chegou a fazer tratamento de quimioterapia por alguns meses. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O Rei estava internado em um hospital de São Paulo desde o final de novembro de 2022. Ele apresentou um quadro de infecção respiratória. O jornal Folha de S. Paulo chegou a informar que ele não estava mais respondendo ao tratamento de quimioterapia e os médicos decidiram colocá-lo em cuidados paliativos, que é quando o foco é aliviar a dor e o desconforto.