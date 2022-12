Tite explica motivo de ter deixado Neymar de fora da cobrança de pênaltis

Técnico Tite se justifica durante coletiva de imprensa sobre ter deixado Neymar de fora de cobrança de pênaltis contra Croácia

O agora ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite (61) foi o alvo principal das críticas dos internautas após a eliminação vergonhosa diante da Croácia nesta sexta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

Um dos principais motivos foi a ausência de Neymar Jr. (30) na cobrança de pênaltis. Porém, o treinador aproveitou a coletiva de imprensa no pós-jogo para falar sobre o que realmente aconteceu na hora da marca da cal.

“Neymar cobraria o quinto e decisivo pênalti, que fica a pressão maior para o jogador de maior qualidade”, explicou Tite. Além disso, ele confirmou que está deixando oficialmente seu cargo na Seleção, após seis anos no comando.

“Derrota dolorida, mas em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Não sou um cara de duas palavras. Quem me conhece, sabe. Agora, sim, foi um processo inteiro. Antes foi um processo de recuperação. Agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês façam os comentários de vocês”, comentou.

Neymar cobrar o último pênalti foi um dos motivos de mais indignação dos internautas nas redes sociais. Segundo alguns usuários, o melhor jogador e craque da amarelinha deveria ser o primeiro a bater. “E o Brasil morre com o Neymar sem bater pênalti. Nunca vou entender. Isso é burrice, não tem outro nome”, criticou o jornalista esportivo Gian Oddi.

E o Brasil morre com o Neymar sem bater o pênalti. Nunca vou entender. Isso é burrice, não tem outro nome. — Gian Oddi (@gianoddi) December 9, 2022

Galvão Bueno critica atitude de Tite após eliminação na Copa do Mundo

O consagrado narrador esportivo Galvão Bueno não gostou nem um pouco da atitude do treinador Tite, da Seleção Brasileira, que após Marquinhos carimbar a trave no quarto e último pênalti, deixou o campo e foi direto para o vestiário, sem consolar ou falar com seus jogadores. “Isso não está correto. São todos um time”, disse o narrador.

Nas redes sociais, os internautas concordaram com Galvão Bueno e também criticaram Tite. “O Tite foi para o vestiário e deixou os jogadores em campo após a eliminação? Pô, não é possível isso”, disse um internauta. “Péssima atitude do Tite em correr pro vestiário e deixar os jogadores no meio do campo”, afirmou outro. “Tite errou bem feio nessa atitude de sair pro vestiário”, contou mais um.