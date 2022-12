Tite é assaltado no RJ e leva bronca de assaltante pela atuação da seleção

Técnico da seleção brasileira Tite teria sido roubado, aponta colunista do O Globo

O ex-técnico da seleção brasileira, Tite (61), teria sido assaltado por volta das 6h deste sábado, 24, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o blog do Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ex-jogador saiu para caminhar quando não só teve os pertences roubados, como levou bronca do criminoso pelo desempenho do time brasileiro na Copa do Mundo do Catar.

Além de levar um cordão de Adenor, o assaltante deu lição de moral no técnico, que teria saído tão cedo para caminhar com objetivo de fugir dos torcedores.

Após a eliminação do Brasil e fim da carreira de Tite como técnico da seleção, ele tem vivido mais recluso com sua família na cidade carioca.

Tite não será mais técnico do Brasil

Em coletiva de imprensa após perder para a Croácia nos pênaltis, Tite falou sobre o fim do ciclo. "O ciclo (acabou), como eu tinha colocado anteriormente, já coloquei há mais de um ano e meio. Foi um processo. A Copa anterior foi um processo de recuperação de formação da equipe e agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês fazem a avaliação, está à mostra", disse.