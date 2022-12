Tite confirma que este foi seu último jogo como técnico da seleção brasileira

Técnico Tite declarou o "fim de ciclo" à frente da seleção durante coletiva de imprensa

O técnico da seleção brasileira, Tite (61), confirmou o fim de seu período no time. No contrato já constava o fim de sua atuação nesta Copa do Mundo e ele afirma que não renovará de qualquer forma.

"Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe", disse o técnico durante entrevista coletiva.

Ele, então, continuou falando sobre a saída do time. "O ciclo (acabou), como eu tinha colocado anteriormente, já coloquei há mais de um ano e meio. Foi um processo. A Copa anterior foi um processo de recuperação de formação da equipe e agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês fazem a avaliação, está à mostra", disse.

Postura de Tite foi criticada por Galvão Bueno

Vale lembrar que o ex-futebolista foi criticado por Galvão Bueno após a derrota do Brasil contra a Croácia nas quartas de final. Isso porque após a cobrança de pênaltis que deu a vitória ao país europeu, o técnico saiu de campo e deixou os jogadores chorando abalados no gramado. “Isso não está correto. São todos um time”, declarou o narrador.