Tite confirma escalação contra a Croácia, e Neymar Jr. posta: ''Deus nos proteja''

Atacante Neymar Jr. compartilha mensagem antes de jogo contra a Croácia, e Tite define escalação da seleção brasileira nesta sexta-feira, 09

O Brasil joga contra a Croácia nesta sexta-feira, 09, às 12h, e o jogador Neymar Jr. (30) fez uma publicação nas redes sociais antes do jogo decisivo!

Antes da partida pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022, que acontece no Catar, o camisa 10 da seleção brasileira compartilhou uma montagem com foto sua em sua perfil no Instagram citando uma passagem bíblica.

"Que Deus nos abençoe e nos proteja", escreveu Neymar Jr., que recentemente se recuperou de uma lesão no tornozelo que sofreu no primeiro jogo da Copa, na legenda da publicação.

Neymar recebeu o apoio de famosos, familiares e fãs. "Bora c****", disse Ludmilla (27). "VAMOSSSSSS!!!!", falou o jornalista esportivo Casimiro (29), e a fadinha do skate, Rayssa Leal. "Boraaaa meu irmão", incentivou Rafael Zulu (40). "Deus te abençoe", comentou a mãe do craque, Nadine (55).

O técnico Tite (61) confirmou a escalação do jogo contra a Croácia nesta sexta-feira, 09. O técnico decidiu manter a equipe da goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

1 Alisson; 14 Militão, 4 Marquinhos, 3 Thiago Silva, 2 Danilo, 5 Casemiro, 7 Paquetá, 10 Neymar Jr, 11 Raphinha, 20 Vini Jr, 9 Richarlison.

Vale lembrar que Alex Sandro está recuperado de uma lesão muscular no quadril, mas ainda sem condições de jogar. Por isso, Militão fica na lateral direita e Danilo, na esquerda.

Confira o post de Neymar e a escalação da seleção para jogo contra Croácia:

