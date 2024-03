Solteiro, Lewis Hamilton estaria à procura de novo amor em aplicativo de namoro

Você daria match? Após affair com brasileira, Lewis Hamilton estaria procurando uma nova parceira em aplicativos de namoro, diz site

Lewis Hamilton está solteiro e à procura de um novo amor! Segundo o site inglês Daily Mail, o piloto estaria explorando aplicativos de namoro para encontrar sua pretendente. Ao que tudo indica, a modelo brasileira Juliana Nalú não conseguiu alcançar a linha de chegada pelo coração do automobilista. Agora, ele embarca em uma corrida por um novo romance.

Mas não pense que será fácil dar match com o piloto! Apesar de Hamilton estar frequentemente no Brasil e declarar seu amor pelo país sempre que possível, ele decidiu usar um aplicativo de relacionamentos bem específico. Segundo o portal, o piloto se cadastrou em um serviço de namoro britânico exclusivo para famosos.

Além disso, o aplicativo é tão restrito que apenas 10% dos candidatos conseguem acesso. Isso limita o número de usuários, mas cria um perfil mais preciso para as futuras combinações. Inclusive, o site teria tido acesso ao perfil do galã, que definiu sua ocupação profissional como "viajante" e atualiza sua localização atual de acordo com as corridas.

Lewis também teria selecionado uma música do rapper Drake para as futuras pretendentes ouvirem ao acessar sua conta no aplicativo, 'Search & Rescue'. Na canção, o cantor relata sua busca por alguém paciente, com quem possa sair da vida de festas, não tome seu dinheiro e cresca junto. Será que a escolha musical é um recado do piloto?

Vale lembrar que Hamilton aproveitou um tempinho longe das pistas de corrida para visitar o Brasil. Em dezembro, ele passou alguns dias passando pela Bahia e o Rio de Janeiro, para curtir seu fim de ano. Nas redes sociais, o piloto compartilhou alguns cliques de sua viagem e apesar de não dividir fotos com a modelo, ele foi visto algumas vezes ao lado de seu suposto affair, a modelo Juliana Nalú.

Azar no amor e sorte no jogo! Enquanto segue na procura por uma nova pretende, Lewis Hamilton não precisa se preocupar com sua conta bancária. Depois de ficar 11 anos na Mercedes, ele assinou um contrato com a Ferrari no começo do ano. E este novo contrato vai deixar seu salário ainda mais recheado. Saiba o valor do salário dele!