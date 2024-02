Valor do salário do Lewis Hamilton na Ferrari é revelado e impressiona!

TÁ MUITO RICO! Lewis Hamilton vai receber um salário astronômico para correr com o carro da Ferrari na Fórmula 1. Saiba o valor!

O piloto de Fórmula 1Lewis Hamilton está em uma nova montadora para correr nos próximos anos de sua carreira. Depois de ficar 11 anos na Mercedes, ele assinou contrato com a Ferrari. E este novo contrato vai deixar a conta bancária dele ainda mais recheada. Saiba o valor do salário dele na Ferrari:

O possível valor do salário de Lewis Hamilton na Ferrari foi especulado pela imprensa internacional desde que a novidade tomou conta das manchetes. Segundo o jornal MailSport, o piloto vai receber o valor de 40 milhões de euros por ano - que é cerca de R$ 213 milhões - e ainda pode receber bônus por bom desempenho na pista. Inclusive, este seria o mesmo valor que Charles Leclerc, que é o outro atleta da Ferrari, também recebe por ano.

Outro destaque é o que salário de Hamilton e Leclerc é o segundo maior da Fórmula 1 atual. Eles perdem apenas para Max Verstappen, da Red Bull Racing, que recebe a quantia de 55 milhões de dólares - cerca de R$ 268 milhões, sendo o atleta mais bem pago da categoria.

O novo salário de Lewis será menor do que o que ele recebia na Mercedes. Lá, ele tinha o contrato de 50 milhões de euros - cerca de R$ 267 milhões - por ano. Ao confirmar sua ida para a Ferrari, Hamilton contou que estava em busca de um novo desafio profissional. “Tive 11 anos fantásticos com esta equipe e estou muito orgulhoso do que alcançamos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde os meus 13 anos, um lugar onde cresci. Então, tomar a decisão de sair foi uma das mais difíceis que já tomei. Mas chegou o momento para dar esse passo, e estou entusiasmado por enfrentar um novo desafio”, afirmou ele. A estreia dele na nova montadora será em 2025.