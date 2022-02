Simone Biles fica noiva do jogador da NFL, Jonathan Owens: ''O sim mais fácil de todos''

A ginasta Simone Biles dividiu fotos do momento exato em que o jogador Jonathan Owens se ajoelhou e entregou o anel de diamantes

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 15h28

Simone Biles (24) está noiva!

Na última terça-feira, 16, a ginástica dividiu com os seus seguidores registros do lindo pedido do noivo, o jogador Jonathan Owens (26), safety do Houston Texans, da NFL, e emocionou a todos.

"O sim mais fácil de todos! Mal posso esperar para passar todo o sempre e sempre com você. Você é tudo que eu sonhei e muito mais! Vamos nos casar, noivo", declarou a atleta na publicação nas suas redes socias.

Jonathan fez questão de comentar. "Pronto para sempre com você", disse ele.

O anel é uma peça exclusiva, produzida pelo famoso designer ZoFrost, tem 8 quilates de diamantes e está avaliada em mais de R$ 1,5 milhão.

Simone Biles e Jonathan Owens estão juntos desde 2020.