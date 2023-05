Shakira surpreende ao revelar talento no surf: “Sabe fazer tudo”

Cantora, compositora e surfista! Shakira chocou os fãs ao surgir ‘tirando onda’ em um vídeo nas redes sociais

Shakira (46) decidiu dividir com os fãs um de seus muitos talentos ocultos: além de ser uma ótima cantora, compositora, modelo e empresária, a loira também é surfista nas horas vagas! Nesta terça-feira, 23, a artista chocou seus mais de 86 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram ao publicar um vídeo ‘tirando onda’ no esporte.

No registro, a beldade colombiana surgiu bem equipada com um macaquinho para mergulho, um colete salva-vidas e claro, uma prancha de surf. Shakira dominou várias ondas e aproveitou ao máximo a atividade. Ela até chegou a se desequilibrar um pouco, mas logo se recuperou e revelou que é um talento nato para o esporte radical.

“Se não houver onda, elas são feitas!”, a colombiana legendou a publicação mostrando que é determinada quando o assunto é surf. Nos comentários, os seguidores demonstraram surpresa com a aptidão da musa e elogiaram o desempenho: “Sabe fazer tudo!” exaltou uma fã. “Uma lenda viva”, disse outro. “O que essa mulher não sabe fazer?”, brincou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Ex de Shakira, Gerard Piqué é detonado após posar com a namorada:

Enquanto a cantora Shakira é exaltada nas redes sociais, seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué (36) recebe uma chuva de críticas. É que o atleta decidiu publicar uma foto em que aparece agarradinho com a nova namorada, a modelo Clara Chia (23), que teria sido o pivô para o fim do casamento com a artista.

Discreto em relação à sua vida amorosa, Piqué compartilhou o clique inédito no Instagram, para mostrar que está tudo bem entre ele e a amada, após ela ser flagrada na farra, enquanto ele visitava os filhos em Miami, nos Estados Unidos, mas o clique acumulou críticas nos comentários. Confira a repercussão!