Gerard Piqué posa agarradinho com a namorada, Clara Chia e web detona: "Palhaço!"

Ex-marido de Shakira, Gerard Piqué é massacrado após posar agarradinho com a nova namorada; os dois assumiram o romance em janeiro

O jogador de futebol Gerard Piqué (36) deixou os seguidores alvoroçados na tarde deste sábado, ao aparecer em uma foto coladinho com a atual namorada, a modelo Clara Chia, de 23 anos.

Ela foi o pivô do fim do seu casamento com a cantora Shakira (46) há poucos meses. A cantora teria visto a imagem de Clara em uma entrevista de Piqué e descobriu a traição.

Discreto em relação sua vida amorosa, Piqué compartilhou o clique inédito no Instagram, para mostrar que está tudo bem entre ele e a amada, após ela ser flagrada na farra, enquanto ele visitava os filhos em Miami, nos Estados Unidos. O esportista dispensou legenda e apenas disparou um emoji de coração na cor laranja. Imediatamente, seguidores ficaram agitados com a foto. Nos comentários, fãs reagiram. "Palhaço", Quer fingir que "está bem" mas deve estar sofrendo porque Shakira está melhor em Miami do que em Barcelona", Como pode publicar esta foto? Devia se culpar pelo que fizeste contra SHAKIRA", disseram alguns.

Irmão de Shakira teria agredido Gerard Piqué após discussão do ex-casal

De acordo com imprensa espanhola, o jogador de futebol Gerard Piqué e Tonino Mebarak, um dos irmãos da cantora colombiana Shakira, teriam se agredido em Miami, onde ela está morando.

A discussão teria começado após Piqué ir visitar os filhos que tem com a cantora, Sasha, de 8 anos, e Milan, de 10 anos. A polícia teria sido chamada, mas não há registro policial oficial do incidente. "Segundo rumores, a polícia teve que intervir para parar esta briga e temos que esclarecer que não há relatório policial, porque nós buscamos", disse a jornalista. "Não há relatório público oficial sobre o referido incidente”, continuou.