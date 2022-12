Saiba por que Xuxa chamou Pelé de Dico em mensagem para a família dele

Xuxa Meneghel usou um apelido diferente para falar sobre Pelé em recado para os filhos e a viúva dele

A apresentadora Xuxa Meneghel prestou a sua homenagem para o ex-jogador de futebol Pelé na noite de quinta-feira, 29, ao escrever um recado para a família, incluindo a viúva do atleta, Márcia Aoki. Na mensagem, ela chamou o ex-atleta, que é seu ex-namorado, de Dico. O apelido diferente chamou a atenção. Saiba qual é a origem do apelido diferente de Pelé:

Batizado de Edson Arantes do Nascimento, o ex-jogador tinha dois apelidos: Dico e Pelé. Pelé era como ele era chamado por seu talento nos campos de futebol e pelos fãs do esporte. Então, o apelido Dico era usado por sua família e amigos mais próximos.

De acordo com o site UOL, o apelido Dico surgiu na vida do ex-jogador quando ele ainda era criança. A avó Ambrosina foi quem chamou o neto de Dico pela primeira vez e o apelido pegou entre a família. Tanto que os netos dele costumam chamá-lo de Vovô Dico.

Relembre a mensagem de Xuxa para a família de Pelé após a morte dele: "Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia… e todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado… Márcia, que Deus te dê o colo que você precisa", disse ela. Vale lembrar que Xuxa e Pelé viveram um romance nos anos 1980. Na época, ela tinha 17 anos, e ele estava com 40 anos. Eles ficaram juntos até a comunicadora completar 23 anos.

Saiba qual é a história do apelido Pelé

O apelido surgiu quando Pelé era criança, ainda na escola. Na época, ele pronunciava o nome de seu jogador favorito de forma errada. O jovem jogador de futebol era muito fã do goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama. Sua atuação chamava a atenção do garoto, que costumava dizer: "Boa Bilé!". No entanto, como a sua dicção ainda estava em formação, o Bilé passou a ser pronunciado como Pelé, e assim surgiu o apelido.