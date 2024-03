Robinho vai ser preso? Saiba as últimas notícias sobre o caso dele

O jogador de futebol Robinho foi condenado a cumprir sua ordem de prisão no Brasil. Porém, a defesa pede para ele não ser preso imediatamente

O jogador de futebol Robinho ainda não sabe quando será preso. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal ordenou que ele cumpra a pena pela acusação de estupro no Brasil - a condenação aconteceu na Itália. Porém, a defesa dele entrou com pedido para que a prisão imediata não aconteça.

De acordo com o site G1, a prisão do atleta solicitou que a execução da pena seja suspensa até que encerrem todas as possibilidades de recurso. “No caso em questão, o paciente aguardou em liberdade todo o processo de homologação e nunca representou um risco à aplicação da legislação pátria, portanto sua liberdade é de rigor até o trânsito em julgado da discussão”, revelou o advogado dele.

Robinho foi acusado por uma mulher albanesa de cometer estupro em uma boate de Milão em 2013. Ele foi julgado e condenado na justiça da Itália a cumprir a pena de 9 anos de prisão. Porém, ele não foi detido por estar no Brasil. Desse modo, a justiça da Itália solicitou que a justiça do Brasil execute a pena. O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido e ordenou que ele seja detido para cumprir sua condenação.

Saiba o que Robinho tem feito enquanto aguardava julgamento

Condenado por estupro na Itália, o ex-jogador Robinho viveu dias normais enquanto aguardava a decisão do STJ sobre sua condenação. Ele foi condenado pelo crime em 2022 e desde então tem seguido sua rotina como morador da Baixada Santista, em São Paulo.

A sessão da Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) foi marcada para esta quarta-feira, 20, a partir das 14h. Com a homologação, a Itália pedia para que o ex-atleta cumpra a pena pelo crime no Brasil.

Nos últimos tempos, o atleta tem alternado seus dias entre sua luxuosa casa no Guarujá e um prédio em Santos. Ele, inclusive, já foi visto nas praias paulistas jogando futevôlei com os amigos antes da decisão da Justiça italiana. Porém, de acordo com informações do G1, neste momento sua preferência é reunir os colegas em sua quadra particular no Jardim Acapulco, também no Guarujá. Confira os detalhes!