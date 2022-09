Repórter esportivo Roberto Carmona morre aos 86 anos

Lenda do rádio, Roberto Carmona faleceu na madrugada deste domingo, 4, aos 86 anos

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 14h00

O jornalista esportivo Roberto Carmona morreu aos 86 anos na madrugada deste domingo, 4. Lenda do rádio, o comunicador tinha quase 70 anos de carreira e ficou conhecido como o repórter esportivo que trabalhou há mais tempo em campo no Brasil.

Carmona era repórter da rádio Transámerica FM, e estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após passar por uma operação na coluna. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7,ele teve uma infecção e não resistiu.

O perfil oficial da rádio lamentou a morte do profissional e prestou uma homenagem. "Notícia triste. Morre a voz marcante da Transamérica, Roberto Carmona, uma lenda do jornalismo esportivo e da história do rádio. A Rádio Transamérica lamenta com profunda tristeza a perda do nosso amigo, comentarista, repórter e um ícone das nossas transmissões. Deixamos aqui nossa solidariedade aos familiares, amigos, fãs e admiradores de Roberto Carmona. Seu legado nunca será esquecido", diz a publicação feita no Instagram.

Roberto Carmona nasceu em Presidente Bernardes, no interior paulista, mas se mudou para o Paraná aos três anos. Ele teve passagens por grandes veículos como a rádio Record, Globo, Jovem Pan, Gazeta, Bandeirantes, Excelsior e Nascional. Ele era viúvo, e deixa quatro filhos e oito netos.

Confira a publicação:

