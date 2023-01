Relembre o último post de Roberto Dinamite antes de sua morte

Roberto Dinamite fez homenagem para Pelé em seu último post nas redes sociais antes de sua morte neste domingo, 8

Ídolo do time Vasco da Gama, Roberto Dinamite fez o seu último post nas redes sociais no dia 29 de dezembro de 2022. O ex-atleta faleceu neste domingo, 8, em decorrência de um câncer no intestino.

A última postagem dele nas redes sociais foi uma homenagem para o ex-jogador de futebol Pelé, que faleceu há poucos dias. No post, ele relembrou a foto de um encontro deles e elogiou o colega de profissão.

“Triste com sua partida, meu ídolo Pelé. O melhor dos melhores! Referência dentro do futebol para todos nós jogadores. Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria. Obrigado por tudo! A saudade já é grande”, disse ele na época.

Roberto Dinamite lutava contra o câncer no intestino desde 2021. Neste final de semana, ele teve uma piora em seu quadro de saúde e foi internado no Rio de Janeiro, mas não resistiu e faleceu na manhã deste domingo, aos 68 anos de idade.

Bruno Mazzeo chora a morte de Roberto Dinamite

Após a notícia da morte de Roberto Dinamite se tornar pública, o humorista Bruno Mazzeo apareceu chorando nas redes sociais. Em vídeo nos stories do Instagram, ele chorou ao se despedir do ídolo.

“Sempre que me perguntam: 'você é Vasco por causa do seu pai?'. Eu sempre responde que não, que eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo, por tanto que fez pela gente. Viva, Roberto Dinamite! O maior de todos”, disse ele com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mazzeo é filho do humorista Chico Anysio.

Em post em seu feed no Instagram, Bruno Mazzeo relembrou uma foto ao lado do ídolo no futebol. "Sempre que me perguntam se sou Vasco por causa do meu pai, respondo: “Não. Sou Vasco por causa de Roberto Dinamite”. Não consigo escrever mais nada agora, as lágrimas não param de escorrer, minhas mãos de tremer. Estou inconsolável. Obrigado, Bob, meu ídolo e amigo. Obrigado por tanto. Por tudo. Viva o nosso maior de todos", escreveu.