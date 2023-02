Rayssa Leal vai para final do Mundial de Skate Street mesmo depois de se lesionar

Depois de sofrer acidente durante treino, Rayssa Leal faz o impossível e avança para final de Mundial de Skate Street

Na última quinta-feira, 2, a skatista Rayssa Leal (15) se machucou durante um treino para as classificatórias, machucando seu pulso, chegando até a ser hospitalizada para passar por exames. Porém, a jovem prodígio do esporte não se abalou, e neste sábado, 4, ela se classificou para a final do Mundial de Skate Street. Além dela, as brasileiras Pâmela Rosa e Gabi Mazetto também vão para a disputa.

Em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, as brasileiras brilharam! Indo para a final, que será disputada neste domingo, 5, Rayssa conseguiu o segundo lugar, ficando atrás apenas da japonesa Rizu Akama. O pódio foi completado pela também japonesa Momiji Nishiya. Gabi Mazetto conquistou a quinta colocação, e Pâmela Rosa ficou logo atrás com o sexto lugar.

Rayssa surpreendeu a todos seus fãs ao conquistar a segunda melhor nota da semifinal mesmo com seu braço imobilizado, por conta de seu pulso machucado dias antes. Ela mostrou que o susto apenas a motivou para continuar indo atrás da possível conquista do campeonato. O Mundial de Skate Street é muito importante na contagem de pontos para o ranking que define quem se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Além de Rayssa, Gabi e Pâmela, a final feminina do campeonato contará com as duas japonesas que estavam no pódio com a Fadinha, a australiana Chloe Coveli, que ficou em quarta, a japonesa Funa Nakayama e a norte-americana Paige Heyn.

Até sexta-feira, 3, a participação da atleta no campeonato que ela estava disputando era incerta. "Não tive fratura, mas estou com uma dorzinha ainda no punho. Vou descansar, tratar e amanhã eu volto para falar mais com vocês", disse ela em seu Twitter.

Já pela disputa masculina, o Brasil está bem representado! Kelvin Hoefler e Giovanni Viana vão disputar a vaga para a final na tarde deste sábado, 4.