Rayssa Leal é hospitalizada após sofrer acidente durante treino

A atleta Rayssa Leal precisou realizar uma série de exames após sofrer acidente durante treino

Que susto! Rayssa Leal (15) deixou os fãs muito preocupados na tarde da última quinta-feira, 02. Isso porque ela foi hospitalizada às pressas após sofrer uma lesão no pulso em decorrência de uma queda durante um treino em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Através de sua conta no Twitter, a Fadinha informou os fãs sobre o ocorrido, ao surgir sendo levado por um médico em uma cadeira de rodas no hospital. “ Última manobra do treino, caí errado. Estou fazendo exames e assim que tiver notícias, eu conto para vocês”, disse ela.

Nas imagens, a atleta surgiu com o braço enfaixado, e para alívio dos fãs, após a realização dos exames, não foi constatada fratura no local.

Em seguida, Fadinha tranquilizou os fãs: "Gente, estou voltando para o hotel. Não tive fratura, mas estou com uma dorzinha ainda no punho. Vou descansar, tratar e amanhã eu volto para falar mais com vocês! Beijão e obrigada pelas mensagens de carinho, que me deixam mais forte e mais feliz!”.

Rayssa está no país Arabe para disputar o torneio do Mundial de Skate Street, que ocorre neste fim de semana. Porém, após o acidente ainda não se tem notícias sobre sua participação na competição.zz

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAYSSA LEAL:

ATENÇÃO: mensagem da 🧚‍♀️



“Última manobra do treino, caí errado…🥺 To fazendo exames e assim que tiver notícias eu conto para vocês!🫶🏼”#TeamRayssaLeal#RayssaLealpic.twitter.com/ihfx4x5dO0 — Rayssa Leal - OFICIAL (@rayssaleal) February 2, 2023

Que presente!

Recentemente, a Fadinha como é conhecida Rayssa Lealnão escondeu a alegria ao mostrar para os fãs o presente que ganhou no dia de seu aniversário.

Em seu perfil no Instagram, a atual campeã mundial da categoria street compartilhou algumas fotos com detalhes da pista, e agradeceu a conquista."O melhor presente. Esse sorriso no meu rosto resume esse momento. Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos", afirmou ela.

"Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground. A diversão vai ficar ainda melhor, agora é só curtir com os amigos! Obrigada Deus, família e meus patrocinadores por terem feito parte na realização desse sonho", completou a atleta.