"Um dos meus maiores sonhos", diz Rayssa Leal ao mostrar presente de aniversário

A skatista Rayssa Leal mostrou os detalhes do presente de aniversário que ganhou ao completar 15 anos

Na noite desta quinta-feira, 5, Rayssa Leal(15) não escondeu a felicidade ao mostrar o presente que ganhou ao fazer aniversário.

A skatista completou 15 anos nesta última quarta-feira, 4, e revelou que ganhou uma pista de skate em casa, que segundo ela, era um dos seus maiores sonhos. "Está aí o meu playground", comemorou.

Em seu perfil no Instagram, a atual campeã mundial da categoria street compartilhou algumas fotos com detalhes da pista, e agradeceu a conquista. "O melhor presente. Esse sorriso no meu rosto resume esse momento. Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos", afirmou ela.

"Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground. A diversão vai ficar ainda melhor, agora é só curtir com os amigos! Obrigada Deus, família e meus patrocinadores por terem feito parte na realização desse sonho", completou a atleta.

Rayssa, aliás, comemorou os 15 anos nas redes sociais. A eterna fadinha do skate publicou uma foto em que aparece sorridente e toda produzida, segurando balões com os números 1 e 5, e falou sobre o aniversário. "04.01.08 É o meu aniversário. Quinze. Gratidão por mais um ano de vida. Obrigado por todas as mensagens", escreveu ela na legenda da publicação.

Ela também deu detalhes sobre a comemoração. "[...] Hoje é dia de curtir bastante, a gente vai para a chácara e vão alguns amigos meus que vocês vão ficar sabendo só depois", disse a skatista nos Stories do Instagram.

Confira as fotos da pista de skate de Rayssa Leal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

