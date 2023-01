Rayssa Leal completa 15 anos e revela planos para comemorar a data: "Dia de curtir"

A skatista Rayssa Leal comemorou a chegada de seu aniversário de 15 anos e agradeceu as mensagens de felicitações

Dia de comemoração! A skatista Rayssa Lealcompletou 15 anos de vida nesta quarta-feira, 4, e usou as redes sociais para comemorar a data especial.

Atual campeã mundial da categoria street, a atleta compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece sorridente e toda produzida, segurando balões com os números 1 e 5, e falou sobre o aniversário.

Além disso, ela também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu ao longo do dia. "04.01.08 É o meu aniversário. Quinze. Gratidão por mais um ano de vida. Obrigado por todas as mensagens", escreveu ela na legenda da publicação.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, Rayssa deu detalhes de como será a comemoração do seu aniversário. "Hoje é dia 4 de janeiro e estou completando 15 anos, debutei. Hoje é dia de curtir bastante, a gente vai para a chácara e vão alguns amigos meus que vocês vão ficar sabendo só depois", disse a atleta no vídeo.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram a skatista. "Parabéns, linda! E pensar que outro dia você era uma menininha pequenininha! Sucesso sempre!", disse uma seguidora. "Que papai do céu seja sempre muito generoso com você! Parabéns", desejou outro. "Deus te abençoe Rayssa!! Orgulho do Brasil!", falou o ator Lucio Mauro Filho.

Confira a publicação de Rayssa Leal sobre seu aniversário de 15 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

