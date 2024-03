Saiba quem é a esposa do ex-jogador de futebol Robinho

Preso na última quinta-feira, 21, o ex-jogador de futebol Robinho é casado com Vivian Guglielmetti. Conheça a história do casal

O ex-jogador de futebol Robinho foi preso na última quinta-feira, 21, por causa da condenação por agressão sexual na Itália em 2013. Agora, ele vai cumprir a pena no Brasil. Apesar da polêmica, o atleta é casado com Vivian Guglielmetti. Os dois estão juntos desde a adolescência e passaram por uma breve separação em 2011.

Robinho e Vivian começaram a namorar aos 15 anos e se casaram em 2009. O casamento aconteceu no Guarujá, em São Paulo.

Em 2011, eles viveram uma breve separação, mas anunciaram a reconciliação alguns meses depois. Em 2013, ele foi acusado de agressão sexual e condenado na justiça da Itália a 9 anos de prisão. Porém, ele estava no Brasil e não cumpriu a pena na época. Depois a repercussão do caso, o jogador disse que era inocente e seu único erro foi ter traído a esposa.

Vivian e Robinho tiveram três filhos juntos.

Robinho é casado com Vivian - Foto: Reprodução / Instagram

A prisão de Robinho

Na noite desta quinta-feira, 21, o ex-jogador de futebol Robinho foi preso em Santos, São Paulo. A prisão aconteceu um dia após à determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que ele cumpra no Brasil a sentença de nove anos em regime fechado por estupro coletivo. O ex-atleta foi condenado pela Justiça Italiana pelo crime cometido em Milão, em 2013.

A Justiça Federal de Santos acatou o ofício do STJ e expediu o mandado de prisão. Robinho foi encaminhado para a sede da Polícia Federal na cidade. Os advogados do ex-jogador tentaram reverter a decisão com um habeas corpus no Superior Tribunal Federal (STF), para que ele aguardasse os recursos do processo em liberdade. O ministro Luiz Fux, responsável por analisar a liminar, negou o pedido.

Segundo a CNN Brasil, Robinho será encaminhado para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Depois, ele voltará para a sede da Polícia Federal, no centro de Santos, e será autuado. A audiência de custódia deve acontecer na tarde desta sexta-feira, 22. Após a audiência, o ex-jogador será encaminhado ao centro de detenção, para ser preso.