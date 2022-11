Quem é a DJ apontada como affair de Antony, atacante da Seleção Brasileira?

Antony voltou a seguir ex-affair que teve seu fim após relacionamento terminado em junho deste ano

O jogador Antony (22), atacante da Seleção Brasileira, decidiu voltar a seguir seu ex-affair, a DJ Gabi Cavallin (22). O atleta e a artista deram um fim em seu relacionamento pouco tempo depois de se tornar público, em junho deste ano.

Gabi até chegou a morar com o atacante na Holanda, quando ele ainda defendia o Ajax. Porém, na época, começaram a surgir rumores de que Antony traía sua ex-mulher, Rosilenny Silva, com a DJ. Desde então, eles vivem altos e baixos no relacionamento.

Em uma dancinha no TikTok que a DJ postou recentemente, Gabi escreveu na legenda que ela “tem dono sim”, colocando um emoji de aliança em seu perfil. Os boatos são de que Gabi e Antony reataram o relacionamento.

Há três dias, Gabi Cavallin postou uma foto em seu perfil oficial no Instagram na qual mostra que recebeu flores, junto de um urso de pelúcia. Na legenda da publicação em questão, ela escreveu “GOAT”, o que significa “melhor de todos os tempos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela (@djgabicavallin)

A DJ é conhecida por suas apresentações cheias de dança, fazendo shows no Brasil e em países da Europa. Suas principais músicas são “Tapa na Bunda” e “Eu Vou Sentar”. Além disso, ela é influenciadora e modelo, somando mais de 430 mil seguidores no Instagram.

Em junho, ela confirmou durante uma entrevista para o site Metrópoles que teria tido um caso com Antony. Ele era casado há 5 anos com Rosilenny, com quem tem um filho de três anos. “Toda história tem dois lados”, disse ela.

“Se tivesse aceitado o fim, não teria chegado a esse ponto. Sabia que ele estava comigo e queria que ele queria ficar comigo, e quis continuar com ele mesmo assim”, revelou Gabi, sobre o relacionamento com o atleta.

Ela até revelou que chegou a engravidar de Antony, porém, acabou sofrendo um aborto espontâneo quando estava com quatro meses de gestação. Em seu Instagram, em julho, ela revelou o que havia acontecido.

“Achei que eu já sabia o que era dor, mas não sabia não, só descobri quando tive que te dar adeus ontem, filho. Eu tentei, mesmo correndo risco de vida eu disse para darem prioridade pra você! Não me importei comigo em nenhum momento. Mas Deus quis assim. A gente nunca acha que vai estar dentro da estatística de '1 em 1 milhão', mas dessa vez, estávamos”, escreveu ela, à época.