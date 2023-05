PSG decide vender Neymar Jr. e brasileiros na internet comemoram: ‘Corinthians’

Jogador de futebol Neymar Jr. é colocado à venda por clube francês e internautas pedem volta do atleta ao Brasil

Depois de um protesto feito pelos torcedores do clube francês Paris Saint-Germains em frente à casa do atacante Neymar Jr. (31), o time decidiu que colocará o atleta à venda na próxima janela de transferências internacionais. Segundo o jornal do país, Le Parisien, o PSG venderá o menino Ney e Marco Verratti, o que deixou os torcedores de outros times muito felizes, sonhando até com uma possível volta do jogador para o Brasil e uma chegada do meia italiano ao país.

🚨FUTEBOL: Segundo o ‘Le Parisien’, PSG colocou Neymar e Marco Verratti à venda. pic.twitter.com/CjR6cbQAaI — CHOQUEI (@choquei) May 14, 2023

Flamenguistas, corintianos, palmeirenses, santistas e muitos outros torcedores de diversos times se manifestaram nas redes sociais, pedindo a vinda dos atletas. “Vem para o Corinthians, monstro, seria bem-vindo demais, arrumaria o meio campo, Verratti brabíssimo”, comentou um.

“Neymar vem para o Flamengo, aqui você será respeitado”, escreveu um outro. “Neymar no Palmeiras já é realidade”, brincou uma outra, ao se referir ao presente ganho pela influenciadora digital Bruna Biancardi, que foi um body para seu futuro filho com o jogador, que é do Palmeiras, visto que a modelo é uma torcedora do clube paulista, assim como Neymar for durante sua infância.

Neymar no Palmeiras já é realidade. pic.twitter.com/LCrKIzussQ — nalu. (@nalusepz) May 14, 2023

Já alguns outros acreditam que o craque da Seleção Brasileira continuará sua trajetória na Europa por um tempo, principalmente por ainda ser novo e ter muito futebol para apresentar. Segundo informações da mídia francesa, o clube inglês Manchester City estaria interessado no atleta, propondo uma troca com o PSG, enviando para os franceses o meio-campista Bernardo Silva. Ainda existem outros clubes interessados, como Manchester United e Chelsea. Qual será o destino de Neymar?

🚨🚨 Luís Campos planeja oferecer Neymar ao Manchester City visando a contratação de Bernardo Silva.



Manchester United e Chelsea seguem de olho no brasileiro.



– @SportsZone__pic.twitter.com/Ow5qyG2oBW — Portal Paris Saint-Germain • 🇧🇷 (@portalpsg) May 14, 2023

Bruna Biancardi mostra sua aliança de compromisso

Recentemente, Bruna Biancardi surpreendeu os fãs ao ostentar sua aliança de compromisso do relacionamento com Neymar Jr. Ela fez as unhas na manicure e foi exibir o resultado nas redes sociais. Então, ela acabou exibindo o anel prateado e elegante.