Piqué é vaiado em jogo do Barcelona e torcedores gritam o nome de Shakira

Jogador do Barcelona, Piqué, enfrentou clássico contra o Real Madrid sob pressão da torcida, que gritava 'Shakira' a cada passe

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 20h22

Neste domingo, 24, o Barcelona venceu o Real Madrid por 1 a 0, e Gerard Piqué (35) jogou o clássico sob pressão da torcida no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Estados Unidos.

Durante o jogo, a torcida presente no estádio gritava o nome de Shakira (45), recém separada do jogador Piqué. Os espectadores gritavam o nome da cantora, toda vez que Piqué tocava na bola.

Os momentos foram registrados por torcedores presentes no estádio, que filmaram cada toque do jogador.

A cada passe de Gerard Piqué aos companheiros de equipe, a torcida do Real Madrid, provocava com gritos, chamando o nome de Shakira, além de vaias ao jogador.

Passando mal com o povo vaiando o Piqué e gritando Shakira pic.twitter.com/DG03K5JCZ5 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 24, 2022

Gerard Piqué disse que traiu Shakira, informou jornal espanhol

O fim do casamento do jogador de futebol Gerard Piqué e da cantora Shakira está ganhando novas informações a cada dia. Desta vez, o jornal espanhol ABC informou que o atleta assumiu que traiu a esposa com uma garçonete de 22 anos. A publicação informou que o romance fora do casamento durou pouco tempo e que este não foi o motivo da separação do casal famoso.

No entanto, o verdadeiro motivo da separação ainda é segredo e não foi divulgado. Inclusive, a traição aconteceu quando o casamento já estava abalado e o atleta teria dito que tudo o que saiu na imprensa até agora não é verdade.