Gerard Piqué disse que traiu Shakira, informou jornal espanhol

O jogador de futebol Gerard Piqué teria assumido traição com garçonete após fim do casamento com a cantora Shakira

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 22h04

Gerard Piqué e Shakira - Foto: Getty Images