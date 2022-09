Pelé sai em defesa de Vini Jr após críticas e comentários racistas: "Futebol é uma dança"

O rei do futebol, Pelé, compartilhou uma mensagem em apoio à Vini Jr, jogador brasileiro que foi vítima de comentários racistas

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 13h25 - Atualizado às 13h50

Nesta sexta-feira, 15, o rei do futebol, Pelé(81), compartilhou uma mensagem em defesa do jogador Vini Jr, que foi vítima de comentários racistas.

Através de suas redes sociais, Pelé repudiou os ataques racistas ao jogador brasileiro, que hoje atua pelo Real Madrid e mandou uma mensagem ao jovem.

"O futebol é alegria. É uma dança. É mais que isso. É uma verdadeira festa. Apesar de que, infelizmente, o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo todos os dias desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes e respeitados. #BailaViniJr", escreveu o rei do futebol.

Veja a declaração de Pelé em apoio a Vini Jr:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

ENTENDA O CASO

Durante o programa de TV, El Chiringuito, da Espanha, o empresário Pedro Bravo criticou as comemorações de Vini Jr, que celebra com dancinhas quando faz gol, e chamou o jogador de 'macaco'. "Se quer dançar, que vá ao sambódromo do Brasil", disse o empresário.

Após a declaração racista de Pedro Bravo, diversos jogadores e personalidades do esporte ao redor do mundo usaram a hashtag #BailaViniJr para demonstrar apoio à Vinicius Jr, como Pelé, NeymarJr, Lucas Paquetá e mais.

