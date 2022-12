Pelé assistirá jogo do hospital e deseja "boa sorte" para o Brasil em disputa contra Coreia do Sul

Ex-jogador Pelé lembrou foto durante a Copa do Mundo de 1958 e deixou mensagem para seguidores

O ex-jogador de futebol Pelé (82) atualizou os seguidores nas redes sociais sobre seu quadro de saúde e publicou uma mensagem nesta segunda-feira, 05.

Pelé contou que pretende assistir o jogo do hospital, onde continua internado, e lembrou foto durante sua primeira Copa do Mundo, em 1958, quando levou o título do campeonato com o time brasileiro.

"Em 1958, na Suécia, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que muitos da Seleção fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Eu quero inspirar vocês, meus amigos", escreveu no Instagram.

"Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!", completou.

O craque brasileiro está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira, para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon.

Fãs deixaram comentários carinhosos no post de Pelé. "Vida longa ao rei! Maior da história!", declarou um fã. "O hexa vai vir por você, rei", disse outro admirador.

"Eterno, lenda viva, incomparável, único, majestade, mestre, o nosso rei! Saúde, saúde e saúde!", disse um seguidor.

Pelé se pronuncia sobre sua saúde: ‘Estou forte’

Pelé se pronunciou sobre a sua internação em um hospital de São Paulo por meio de uma declaração em seu Instagram. Na tarde deste sábado, 03, a equipe dele divulgou um depoimento do atleta para tranquilizar seus fãs e admiradores.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido", afirmou ele.

E completou: "Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo".