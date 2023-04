Paulo André se pronuncia em suas redes sociais sobre evento vazio: “Frustrante”

O atleta e ex-BBB Paulo André explicou evento vazio que compareceu e viralizou nas redes sociais

Nesta terça-feira, 18, Paulo André virou assunto nas redes sociais após chegar a um evento em um shopping no Espírito Santo e não haver quase ninguém lá. Depois da situação viralizar, o atleta foi às suas redes sociais explicar o que aconteceu.

“Estou vendo umas páginas de fofoca, umas manchetes assim: ‘Paulo André chega no local e se surpreende porque não tem púbico’. Irmão, surpreso eu ia ficar se tivesse uma multidão de gente lá, pra falar de atletismo. Aí eu ia ficar muito surpreso, lógico, óbvio que eu ia querer muito. Mas infelizmente a gente sabe que o atletismo não tem essa visibilidade, o esporte não tem essa visibilidade, ainda mais aqui no Espírito Santo”, começou explicando o medalhista olímpico.

O ex-BBB explicou que o evento era uma coletiva de imprensa sobre atletismo e sua performance no esporte: “Para falar de atletismo, a gente tem que batalhar muito para ter uma multidão de gente me esperando lá para falar”.

O participante do BBB 22 viu o lado positivo da situação, que foi a realização de um evento deste tipo: “Por sinal, hoje a gente fez história. Nunca na vida a gente ia imaginar fazer uma coletiva de imprensa para falar da minha volta, para falar sobre a Associação Paulo André”.

O atleta ainda comentou a frustração na falta de visibilidade do esporte: “Mas é frustrante, a gente fazer um movimento maneiro. Hoje foi um dia que vocês não têm ideia, pra nós foi muito histórico. Fazer esse movimento, trazer essa visibilidade, movimentar as redes de comunicação para falar de atletismo”.

Após se afastar por um ano do atletismo, Paulo André está voltando as pistas e as competições. Além disso, ele também é responsável pela Associação Paulo André, que busca trazer crianças e adolescentes para o atletismo.

Paulo também realizou um desabafo em seu Twitter: “É por essas e outras que nosso Brasil não vai pra frente, fizemos um movimento voltado pro esporte, não era sobre mim, pra quem acompanhou viu que todos os atletas da Associação Paulo André estavam lá representando o esporte que é transformador, que faz diferença na vida de muita gente”

“E tem gente preocupada com as pessoas andando comigo (que nem eram seguranças) e eu tava cagando pra quantas pessoas iam me receber, minha missão era passar meu sentimento de voltar, trazer visibilidade pro esporte. Mas é isso, triste deparar com essas maldades depois de ter feito uma parada maneira, que pra nós do atletismo e do Espírito Santo era algo inalcançável”, finalizou.

É por essas e outras que o nosso Brasil não vai pra frente, fizemos um movimento voltado pro esporte, não era sobre mim, pra quem acompanhou viu que todos os atletas da associação Paulo André estavam lá representando o esporte + — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 19, 2023