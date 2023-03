Neymar se desespera ao perder R$ 5,6 milhões em jogo de aposta; veja vídeo!

Se recuperando de uma cirurgia, Neymar decidiu apostar em jogo de pôquer e se deu mal

Parece que o ósseo não está fazendo bem para o jogador Neymar Jr., que está se recuperando após fazer uma cirurgia no tornozelo direito. Isso porque ele resolveu apostar e acabou perdendo uma bolada.

Durante uma live, o atleta jogava pôquer valendo dinheiro quando simplesmente perdeu 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,6 milhões de reais.

A reação do jogador virou meme e divertiu os fãs. Ele chorou de mentira e quase enfiou o punho todo na boca, desacreditado no que havia acabado de fazer.

Muitos, no entanto, defenderam que o valor "não fez nem cócega" no bolso de Neymar, que no ano passado ganhava pelo menos R$ 18 milhões mensais do Paris Saint-Germain, isso sem contar as publicidades e outros acordos comerciais.

"PERDEU TUDO: Veja com o está Neymar após perder todo o dinheiro do café", brincou um internauta. "Teve uma época que perdi 30 reais, para mim foi o fim do mundo", contou outro.

Veja vídeo: