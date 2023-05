Neymar é vaiado na frente de sua casa por torcedores do PSG

Torcedores do PSG pediram a saída de Neymar e xingaram Messi após derrotas do time

A torcida do Paris Saint-Germain não tem poupado críticas aos jogadores da equipe, com Lionel Messi e Neymar Jr. no centro das reclamações. Em um protesto realizado em Paris na última quarta-feira, 3, os torcedores pediram a saída dos atletas e protestaram contra a diretoria do clube.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores xingando Messi e pedindo a saída de Neymar, em um clima de insatisfação com o desempenho do time. Um grupo chegou a protestar na frente da casa de Neymar, exigindo a saída do jogador do clube. No entanto, apesar da pressão, o brasileiro deve permanecer no time, já que tem contrato válido até o final de 2027.

Apesar de liderar o Campeonato Francês, o PSG vem enfrentando uma sequência de resultados negativos, com quatro derrotas nos últimos oito jogos.

Vários clubes, como Manchester United, Chelsea e Newcastle, têm demonstrado interesse em contratar o brasileiro, mas a permanência do jogador no clube parece ser a opção mais provável diante do contrato.

Torcedores do PSG foram para a frente da casa de Neymar para pedir que o jogador saia do clube:



"Neymar, casse-toi! (Neymar, vá embora!)"



🎥 Reprodução pic.twitter.com/D1trTnzgoK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 3, 2023

Neymar será pai novamente

Neymar Jr. e sua namorada, a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi, anunciaram recentemente em suas redes sociais que estão esperando seu primeiro filho juntos. A notícia não ficou restrita ao Brasil, mas foi divulgada também pela imprensa internacional, gerando grande repercussão.

A gravidez de Biancardi, que é conhecida por seu trabalho como criadora de conteúdo nas redes sociais, e de Neymar ganhou destaque em diversos tabloides ao redor do mundo. O JustJared, dos Estados Unidos, a edição americana do The Sun e o britânico DailyMail estão entre os periódicos que divulgaram a novidade.