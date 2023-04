Notícia de gravidez de Bruna Biancardi e Neymar Jr. repercute na imprensa internacional

Influenciadora Bruna Biancardi e jogador de futebol Neymar Jr. anunciaram na noite desta terça-feira, 18, que estão esperando um filho juntos

Na noite desta terça-feira, 18, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31), e sua namorada, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi (29), anunciaram através das redes sociais que estão esperando o primeiro filho do casal! E a notícia não repercutiu somente no Brasil, mas a imprensa internacional também falou sobre o mais novo herdeiro do craque e camisa 10.

A gravidez da criadora de conteúdo e de um dos melhores jogadores da última década conquistou bastante espaço nos tablóides mundo afora. Alguns periódicos que falaram sobre a novidade foram o estadunidense JustJared, a edição dos EUA do inglês The Sun e o britânico DailyMail.

Brazilian soccer star Neymar & girlfriend Bruna Biancardi are having a baby! https://t.co/bfcMKN9v7o — JustJared.com (@JustJared) April 19, 2023

Vale ressaltar que Neymar Jr. já é pai, do pequeno Davi Lucca (11), de seu antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. Ela e Bruna publicaram uma foto juntas com direito a carinho e beijinho na barriga da modela, falando que o bebê foi planejado pelo casal.

Em uma postagem compartilhada de forma conjunta pelo casal, a notícia da gravidez foi anunciada nas redes sociais. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você! “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias‬ ‭1‬:‭5”, escreveram, completando a novidade com uma passagem bíblica.

Alguns famosos celebraram bastante a novidade da família Neymar crescendo. A cantora Ludmilla escreveu: “Que tudo!”. O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou: “Que Deus abençoe muito vocês!”. Vanessa Giácomo afirmou: “Que lindeza! Que venha cheio de luz e com muita saúde”. Ticiane Pinheiro escreveu: “Que lindos. Que venha cheio de saúde”.