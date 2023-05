Naldo chama Popó de "covarde" e explica porque cancelou luta

Cantor Naldo alegou falta de tempo para treinar e contrato injusto oferecido por Popó

O cantor Naldo Benny se manifestou sobre ter cancelado a luta de boxe com o lutador Popó. O combate foi de iniciativa do cantor, que comentou a possibilidade em um podcast.

Após o atleta detonar o cancelamento de Naldo e dizer que havia perdido R$ 1 milhão, Naldo se manifestou com uma nota e vídeo nas redes sociais. Ele disse que desistiu, pois se sentiu lesado no contrato que oficializaria o combate e que não tem tempo para treinar por conta da ascensão da carreira.

"Em respeito aos meus fãs, em respeito ao esporte e sobre o que vem sendo falado pelo Popó, que inclusive até me surpreende, não é postura de campeão! Um ídolo não se comporta assim. Eu venho a público me manifestar!", começou ele.



"Eu simplesmente não avancei com o contrato porque não concordei com o que foi primeiro combinado, entre os envolvidos na negociação e depois foi mudado quando recebi o contrato. Tiveram muitas situações financeiramente falando que não ficou confortável para mim, por exemplo: do patrocinador captado por mim, eu deveria repassar 90% para a organização do evento e ficar com 10%. Eu imediatamente não concordei", justificou.



"Além do respeito ao esporte, condicionamento físico, técnico, foco mental que por conta dos meus compromissos, agendas de shows e publicidade é humanamente impossível para entregar o que o esporte merece, é o que o público merece e inclusive pensando assim, até no que na minha cabeça o Popó merecia, essa era minha visão ética, honesta, inclusive sincera comigo mesmo", disse.



"Popó tem 33 anos de carreira, será que em 3 meses eu conseguiria estar pronto para fazer uma grande luta nesse período? Eu tenho 23 anos de carreira o Popo está pronto para gravar um DVD cantando comigo?", questionou o marido de Moranguinho.



Por fim, ele deixou claro que não irá mais lutar com Popó, nem ao menos no futuro: "Desafio sempre foi e será bem-vindo na minha vida, porém para todos eu sempre me preparei e fui para cima seguro e com muita confiança. Eu disse: 'Mais pra frente quem sabe'. Mas agora pela falta de humanidade, respeito com a minha família e simplicidade. 'Para frente não vai acontecer NUNCA'".



"Uma grande decepção para mim, ver um comportamento tão baixo por conta de dinheiro. Por falta de Caráter do OPONENTE venci por nocaute técnico", finalizou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NALDO (@naldobenny)

Popó detonou Naldo por cancelamento

“Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em mulher. Todas as mulheres que me mandam direct pedem para eu arrebentar ele por causa disso. Ele já agrediu uma mulher na vida dele. [...] Eu estava fechando um patrocínio para ser garoto-propaganda de uma empresa por quase R$ 1 milhão visando essa luta. Quem vai pagar as contas? Será que ele vai pagar? Isso é passível de um processo”, disparou Popó, durante uma participação no Samba Gol, da Rádio Transcontinental FM.