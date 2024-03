MP de Barcelona recorre decisão de liberdade provisória a Daniel Alves

O Ministério Público de Barcelona entrou com recurso contra a liberdade provisória do ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro

Na última sexta-feira, 22, o Ministério Público da Espanha entrou com um recurso contra a liberdade provisória de Daniel Alves. Promotores de Barcelona reiteram junto à Justiça espanhola que o jogador pode fugir caso o benefício seja concedido. Até o momento, a fiança de um milhão de euros - equivalente a R$ 5,3 milhões - ainda não foi paga pelo atleta, que deve passar o final de semana preso.

Em fevereiro deste ano, Daniel Alves foi condenado a uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão por um estupro cometido em uma boate em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Após o julgamento, a defesa do atleta entrou com um pedido de liberdade provisória, que foi aceito pela Justiça da Espanha sob a fiança de um milhão de euros - cerca de R$ 5,3 milhões.

De acordo com a Corte espanhola, o pedido de liberdade ao ex-jogador da Seleção Brasileira foi aceito pois seus passaportes foram confiscados, o que impossibilidade sua fuga do país europeu. Além disso, foi determinado que Daniel está proibido de se aproximar da vítima, incluindo local de trabalho e qualquer outro frequentado por ela e precisará comparecer semanalmente ao Tribunal Provincial - ou quantas vezes lhe forem solicitadas.

Daniel Alves teve cinco pedidos de liberdade provisória negados pela Justiça antes mesmo da condenação, citando risco de fuga, destruição de provas ou reincidência como razões para a recusa.

Pai de Neymar Jr reage após rumores de ajuda para Daniel Alves

O empresário Neymar da Silva Santos, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, se pronunciou sobre os rumores de que poderia ajudar o jogador Daniel Alves a pagar a fiança após ser condenado na justiça da Espanha. Em um comunicado nas redes sociais, ele contou que não ajudou o atleta neste momento.

"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais", disse ele.

E completou: "Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!".