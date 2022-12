Morte de Rei Pelé aos 82 anos repercute na imprensa internacional

Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé, morreu nesta quinta-feira, após uma batalha contra o câncer no cólon

Nesta quinta-feira, 29, o mundo do futebol ficou triste. O eterno Rei Pelé faleceu ao 82 anos de idade, depois de uma batalha contra o câncer no cólon. Porém, sua morte não é assunto apenas para os brasileiros. Considerado por muitos como o maior jogador de futebol da história, a fatídica notícia repercutiu na imprensa ao redor do mundo inteiro.

Os principais sites e jornais mundo afora, especialmente nos países em que o futebol é tido como tradição e paixão por muitos, a morte do Rei teve como principal foco a importância que ele teve dentro das quatro linhas, como inspiração para a maioria dos craques que vieram depois de Edson Arantes do Nascimento.

A Associated Press, uma das principais agências de notícias do mundo, disse que Pelé era “o poderoso rei do futebol bonito”. Enquanto o New York Times, colocou o eterno camisa 10 como o melhor jogador de todos os tempos. Até nossos hermanos do La Nacion, se renderam ao craque, chamando ele de “artista do futebol”.

Além deles, nas redes sociais, os principais veículos de notícias deram a informação da morte de Pelé. Variety, TMZ, El País, Le Monde, The Guardian, entre outros, tiraram seu tempo para prestar suas homenagens à eterna lenda do futebol.

Pelé morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Ele faleceu após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. O craque chegou a fazer tratamento de quimioterapia por alguns meses. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O Rei estava internado em um hospital de São Paulo desde o final de novembro de 2022. Ele apresentou um quadro de infecção respiratória. O jornal Folha de S. Paulo chegou a informar que ele não estava mais respondendo ao tratamento de quimioterapia e os médicos decidiram colocá-lo em cuidados paliativos, que é quando o foco é aliviar a dor e o desconforto.