Maju Coutinho quebra protocolo e se manifesta sobre caso envolvendo Vini Jr.

Apresentadora Maju Coutinho fez comentário sobre caso de racismo contra Vini Jr. na Espanha

A apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, se manifestou sobre o triste caso de racismo envolvendo o futebolista Vinícius Jr. e a torcida do time Valencia. O atleta teria sido chamado de macaco por boa parte dos torcedores do clube rival ao Real Madrid FC.

Durante o programa dominical, ocorreu a exibição de uma reportagem que contava sobre as manifestações preconceituosas da arquibancada contra o jogador brasileiro."Falando especificamente do que aconteceu, amanhã a CBF vai protocolar um protesto junto à FIFA. São ataques abstrusos, inadmissíveis e que não tem uma resposta à altura. É preciso uma ação definitiva contra o racismo no esporte", disse o jornalista Alex Escobar.

De volta ao estúdio, Maju deixou sua manifestação de apoio ao atleta."A gente aqui diz que é um absurdo e que estamos com você, Vini Jr. Racistas não passarão, a gente sabe disso", enfatizou a apresentadora, que também já sofreu com comentários preconceituosos durante a carreira.

O que disse Vini Jr.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu o jogador em seu perfil oficial do Instagram.