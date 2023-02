Justiça espanhola nega liberdade para Daniel Alves

Defesa de Daniel Alves havia pedido que o jogador aguardasse julgamento solto, mas foi recusado

O pedido de liberdade da defesa de Daniel Alves foi negado pela Justiça espanhola. Isso porque foi considerada alta a chance de fuga do jogador.

Os advogados do jogador haviam pedido para ele aguardar o julgamento fora das grades, o que a defesa da jovem que o acusa de estupro e o Ministério Público argumentaram contra.

Um dos argumentos usados pela defesa da jovem é a de que ele nem ao menos mora no país e tem um jato que o permite fugir para qualquer país, inclusive para o Brasil. O que a justiça espanhola concordou.

Acusação de estupro

O atleta foi acusado de estupro em uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. Desde então, ele mudou sua versão dos fatos diversas vezes. Primeiro disse que não a conhecia, depois disse que houve sexo consensual e agora afirma que foi ele quem foi abusado, pois ela teria feito sexo oral nele sem sua permissão.

A jovem diz que entrou no banheiro com o jogador achando ser outra área vip e lá ele a forçou a fazer sexo oral e a penetrou forçadamente. Eles lutaram e ela saiu do local. A investigação confirma o sêmen do jogador e marcas de agressão no corpo da jovem.