Jogador de futebol, Lucas Lima, quebra dente durante jogo do Fortaleza

Na noite da última quarta-feira, 25, Lucas Lima (31) usou suas redes sociais para exibir um perrengue que passou durante o jogo do Fortaleza.

O jogador de futebol apareceu com um dente de sua lente de contato bocal quebrada, após levar uma bolada no rosto durante a partida do seu time contra o Colo-Colo.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o atleta apareceu sorridente, rindo da situação inusitada, enquanto ouvia um pagode na companhia dos amigos.

"F lente", escreveu ele na legenda.

Problema recorrente!

Lucas Lima não foi o único que sofreu com a quebra de lentes dentárias.

Recentemente, GKay (29) também compartilhou em suas redes que havia quebrado seu dente e brincou com a ocasião.

"Gente, para quem não sabe, eu tenho bruxismo fortíssimo e ontem fiz uma m*rda. O meu dentista vai me matar, porque ele disse pra eu fazer chapa de bruxismo e eu nunca fiz. Eu consegui quebrar minha lente. Gente, eu tô banguela. O meu dentista vai acabar comigo”, contou ela na ocasião.

