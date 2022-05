Perrengue! Gkay surge sem um dente nas redes sociais: ''Meu dentista vai me matar''

Gkay quebra lente de um dente e arranca gargalhadas ao contar a situação para os internautas

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 14h40

Esta quarta-feira, 25, já começou complicada para Gkay (29).

Isso porque, na noite da última terça-feira, 24, a influenciadora digital perdeu a lente de um de seus dentes!

Nos Stories de seu Instagram, ela apareceu banguela e, como sempre, tirou uma onda ao contar o que rolou.

“Gente, tem umas coisas que só acontecem comigo. Vou ter que ficar falando assim com vocês agora”, começou, ainda sem explicar o que estava acontecendo.

Em seguida, a humorista revelou que tem uma condição em seus dentes. “Gente, para quem não sabe, eu tenho bruxismo fortíssimo e ontem fiz uma m*rda. O meu dentista vai me matar, porque ele disse pra eu fazer chapa de bruxismo e eu nunca fiz”, confessou.

“Eu consegui quebrar minha lente”, contou em meio a risos nervosos. “Gente, eu tô banguela. O meu dentista vai acabar comigo”.

Mesmo com toda a situação tensa, Gessica não perdeu o bom-humor! Ela postou um registro com o dente que caiu nas mãos e disse: “A fadinha do dente deixou!”.

Alguns momentos mais tarde, a artista apareceu dentro de um carro, aparentemente, a caminho para ir arrumar o estrago. “Meu dentista me ligou e já me deu pito. Vou chegar lá como se nada tivesse acontecido”, admitiu.

