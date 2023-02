Jogador de futebol está desaparecido e estaria em escombros de terremoto na Turquia

Tremor na Turquia é o pior desde 1939, deixando milhares de pessoas desaparecidas, incluindo Christian Atsu e companheiros de time

O jogador de futebol ganês Christian Atsu (31) está desaparecido e estaria preso nos escombros do terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria, nesta segunda-feira, 6. E, segundo o governo turco, deixou rastro de destruição nos dois países e foi sentido também em Israel, Líbano, Iraque e Chipre. O tremor, que chegou a 7,8 de magnitude na escala Richter, foi o pior na região desde 1939 e deixou mais de 2,7 mil mortos até o momento.

Além disso, várias estão desaparecidas, incluindo o jogador do time turco Hatayspor, que vem sendo procurado por seu colega de equipe Onur Ergün, o diretor de futebol do time Taner Savut e o intérprete do clube Emre. Segundo a imprensa local, outros jogadores da equipe turca também estariam desaparecidos e presos em escombros causados pelo tremor. O atleta Murat Bel, membro da comissão técnica do clube, já teria sido resgatado pelos bombeiros.

“Socorro. Quero pedir-vos que enviem todos os recursos que têm. Não é só Hatay ou Antakya (regiões da Turquia). Por favor, peço a você, pelo amor de Deus! Tem gente morrendo aqui”, disse o treinador da equipe, ex-goleiro do Fenerbahçe e da seleção turca, Volkan Demirel, em apelo.

O atleta Christian Twasam Atsu é um meio campista ganês de apenas 31 anos de idade. Já teve passagem por grandes times da Europa, como os ingleses Chelsea, Everton e Newcastle, o português Porto e o espanhol Málaga. Neste domingo, Atsu marcou o gol da vitória do Hatayspor sobre o Kasımpaşa Spor Kulübü por 1 a 0.

Kaysar Dadour lamenta terremoto que teve na Síria e Turquia: "Não basta a guerra"

O ex-BBB e ator Kaysar Dadour, nascido em Alepo, na Síria, usou suas redes sociais para lamentar o terremoto que atingiu seu país. “Não basta a guerra e aí vem o terremoto", legendou o ator ao compartilhar imagens e manchetes sobre a destruição.