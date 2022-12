Internautas brasileiros ‘zoam’ com Espanha após derrota para Marrocos na Copa do Mundo

Usuários não perdoam com memes de ‘O Clone’ após Marrocos seguir para quartas de final depois de derrotar Espanha nos pênaltis

Os brasileiros foram possivelmente os torcedores que mais comemoraram a vitória do Marrocos contra a Espanha nesta terça-feira, 6. Nas redes sociais, internautas não pouparam na zoação e usaram até memes da novela “O Clone”, que se passava no país africano.

A Seleção Marroquina fez história ao derrotar os europeus em uma disputa de pênaltis ganhando por 3 a 0, onde os espanhóis erraram todos os chutes, com o goleiro Bono pegando dois. Marrocos se torna a quarta seleção africana a chegar a uma quartas de final de Copa do Mundo. As outras que já fizeram isso foram as de Camarões, em 1990, Senegal, em 2002 e Gana, em 2010.

Então, os internautas brasileiros decidiram não poupar na zoação com os espanhóis, que eram cotados como um dos favoritos ao título. “A Jade nesse momento”, brincou uma usuária do Twitter, se referindo à personagem de “O Clone”. “Brasileiros torcem para o Marrocos desde O Clone”, brincou outro.

“Botando a trilha internacional de O Clone para tocar”, comentou um terceiro usuário da mesma rede social. “A Khadija é pé quente, Inshalá muito ouro. O Clone é maior sim ou com certeza”, exaltou uma outra pessoa.

última vez que o povo brasileiro teve uma ligação tão forte com marrocos foi quando a novela o clone foi produzida — eduardo rodrigues 🇧🇷 (@edu_rodgs) December 6, 2022

