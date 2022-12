Goleiro Alisson comenta derrota do Brasil e eliminação da Copa do Mundo

Alisson se pronunciou após seleção brasileira ter perdido nas disputa de pênaltis

O goleiro Alisson abriu o coração sobre a derrota do Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo do Catar. A disputa acabou indo para os pênaltis e além de dois de nossos jogadores terem errado o gol, o goleiro não conseguiu defender nenhum chute.

"Ainda muito difícil de lidar com essa derrota. Mas, ao mesmo tempo, sinto orgulho de ter feito parte desse grupo, que lutou e deixou tudo que tinha dentro de campo! O futebol que me deu muitas alegrias, também me deu tristezas, e essa a maior delas!", escreveu na legenda de uma foto dele em campo.

No entanto, ele afirmou que espera que a decepção tenha um bom resultado e não está totalmente desperançoso sobre o título do Brasil. "Vai levar tempo pra cicatrizar essa ferida, mas ela vai cicatrizar. Seguiremos em frente, nos reconstruindo e nos fortalecendo ainda mais, porque no final das contas, é esse o efeito do fracasso em nós quando o encaramos frente a frente, nos fortalece! Obrigado a todos que torceram por nós nessa copa! O sonho continua vivo…", finalizou.

Confira a publicação do goleiro Alisson: