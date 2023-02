Gerard Piqué e Clara Chía são expulsos de restaurante por motivo inusitado

O jogador Gerard Piqué e sua namorada, Clara Chía foram expulsos de um restaurante

O jogador espanhol Gerard Piqué e sua namorada, Clara Chía, passaram por uma situação constrangedora em público, onde os dois foram expulsos de um restaurante na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal argentino La Nacion, o casal havia ido jantar em um restaurante, e os dois foram convidados a se retirarem do estabelecimento e o motivo chocou o público ainda mais: o dono do restaurante é fã da Shakira, a ex mulher de Gerard Piqué. Os dois foram casados por 12 anos e se divorciaram após a cantora descobrir sobre diversas traições do marido.

O proprietário pediu para que os dois se retirassem do local, e a saída dos dois foi gravada e postada nas redes sociais. O vídeo no TikTok e Twitter viralizou e mostra o casal extremamente constrangido, deixando o local:

Gerard Piqué e Clara Chía: o relacionamento turbulento, divórcio, indiretas

Piqué e Clara vivem um romance complicado. Há boatos de que os dois iniciaram a história de amor enquanto Piqué ainda era casado com Shakira. Após o divórcio os dois começaram a namorar publicamente em menos de um mês, e desde então Clara tem sofrido ataques na internet, e perseguições de paparazzis. A polêmica piorou após o lançamento da música hit "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Shakira, onde a cantora alfineta o casal e manda várias indiretas.