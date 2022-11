Galvão Bueno celebra alta hospitalar após ter Covid-19

Galvão Bueno comemora sua recuperação após ser internado com Covid-19: 'Estamos juntos na Copa!'

O narrador esportivo Galvão Bueno (72) está indo para casa após passar alguns dias internado. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e ficou em observação em um hospital. Nesta quarta-feira, 16, ele contou que está de alta e vai esperar o teste negativo em sua casa antes de embarcar para o Catar, onde vai narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

“Estou passando aqui para dar dois recadinhos. Primeiro, tome muito cuidado, a Covid voltou forte, tomem cuidado. Mas estou passando aqui para dizer que estou recuperado. Estou com alta médica, vou agora para casa e é só a questão de dar negativo e pegar o avião para ir para o Catar. A Copa vem aí! Estamos juntos na Copa! Que venha o hexa”, disse ele.

Galvão Bueno fala sobre sua última Copa do Mundo como narrador

Em coletiva de imprensa da Globo, Galvão Bueno contou sobre a emoção de se despedir das narrações em Copa do Mundo e também revelou qual é o seu pedido para a Seleção Brasileira. “A pergunta que eu mais tenho respondido é sobre o meu último jogo no dia 18 de dezembro. O que eu peço, se eu posso ter um presente depois de 13 Copas do Mundo e praticamente 50 anos de televisão, é que a Seleção Brasileira esteja ao meu lado e tenha a oportunidade de lutar pelo hexa. Aí eu já me emociono aqui e vou me emocionar lá. Eu não imagino o que vai acontecer, mas vai ser muito bom”, disse ele.

Então, ele contou sobre a decisão de não narrar mais jogos. “A Globo é a minha casa, é aqui que eu me sinto bem, que me realizo. Mas eu vou viver a emoção da última Copa e não vou mais fazer nada em nenhuma televisão aberta, em nenhuma televisão, desde que não seja alguma coisa na Globo. Não narro mais, mas um programa aqui, uma participação ali, posso fazer... O que eu mais quero é agradecer o carinho de todos, a parceria, o apoio que sempre tive e vou ter até o dia 18 de dezembro”, declarou.