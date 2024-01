Esporte / Luto

Filhos de Zagallo dão o último adeus ao pai durante velório

Grandes nomes do futebol vão ao velório de Mário Jorge Lobo Zagallo no museu da CBF, no Rio de Janeiro, para o último adeus

Paulo Zagallo e Mario César, filhos de Zagallo, durante o velório do pai - Fotos: Victor Chapetta e Rodrigo Adão / AgNews