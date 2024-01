Morre aos 92 anos, Mário Zagallo, ex-jogador e ex-técnico da Seleção

A morte foi confirmada pelas redes sociais do ex-atleta neste sábado, 06; Zagallo é considerado um dos grandes nomes da história do futebol mundial

Morreu nesta sexta-feira, 05, Mário Jorge Lobo Zagallo aos 92 anos de idade. Mais conhecido como Zagallo, o ex-jogador e ex-técnico de futebol teve sua morte confirmada pelas redes sociais, sem divulgar a causa. A nota exalta o grande jogador de futebol e técnico da Seleção Brasileira masculina de futebol que ele foi, além de salientar o papel importante que teve na família.

Ele única pessoa a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo: em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como técnico, e em 1994, como coordenador técnico da Seleção. Segundo informações do GE, ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro havia alguns dias.

“É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, dizia o comunicado.

Há alguns anos o ex-jogador apresentava problemas de saúde. A última internação havia sido entre agosto e setembro de 2023, quando ficou hospitalizado por 22 dias devido a uma infecção urinária. Em julho de 2022, o ex-atleta também foi hospitalizado para tratar uma infecção respiratória.

Zagallo também trabalhou como comentarista esportivo da Globo nas Copas de 1986 e 2002. Ele foi casado com Alcina de Castro de 1955 a 2012 e teve Maria Emilia, Paulo Jorge, Mário César e Maria Cristina.

ZAGALLO NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Zagallo nasceu em Maceió, em Alagoas, em 9 de agosto de 1931. Foi na infância, quando se mudou para o Rio de Janeiro, que ele descobriu a paixão pelo futebol. Aos 17 anos, Zagallo passou a jogar pelo América Futebol Clube. Dois anos depois, ele entrou nas categorias de base do Flamengo.

Foi convocado para atuar pela Seleção Brasileira pela primeira vez na Copa do Mundo de 1958, sob o comando do técnico Vicente Feola. Ele jogou ao lado de Didi, Nilton Santos e Garrincha, seus colegas do Botafogo, e levou a taça para casa.

Na Copa seguinte, em 1962, o Brasil foi campeão novamente no Chile com Zagallo. Ele encerrou a carreira como jogador em 1964 e começou, em seguida, a trabalhar como técnico do juvenil do Botafogo. Na Copa de 1970, no México, Zagallo comandou a Seleção e consagrou o time como campeão.

Em 1994, ele foi coordenador técnico de Parreira na seleção na Copa dos Estados Unidos, onde conquistaram o tetracampeonato.Em 1998, na França, ele foi o técnico principal da Seleção Brasileira, mas o time perdeu a final. A carreira de Zagallo como treinador foi encerrada em 2001, mas anos depois ele aceitou novamente o convite de Parreira para dirigir a coordenação técnica da Seleção para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha.