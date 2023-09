Após 22 dias internado, Zagallo recebe alta hospitalar: "Mais fortes do que nunca"

O ex-técnico de futebol Zagallo estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 10 de agosto

Após ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 1º. Ele estava internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 10 de agosto para tratar uma infecção urinária.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta postou um vídeo em que aparece chegando em casa em uma cadeira de rodas e celebrou a alta. Ele também agradeceu a equipe médica e todas as pessoas que torceram por sua recuperação.

"Que alegria! Depois de 22 dias internado tratando de infecção urinária, tive alta e voltei para casa! Queria agradecer a cada pessoa que de alguma maneira participou da minha recuperação! Um agradecimento especial para a minha médica Dra. Marcia Ladeira e sua equipe de enfermagem do semi-intensivo!", escreveu ele.

E completou a postagem com sua tradicional frase: "Seguimos mais fortes do que nunca! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho! ZAGALLO DE ALTA tem 13 letras! Vocês vão ter que me engolir! O velho Lobo está on!", finalizou ele, que em julho de 2022 também ficou internado em unidade semi-intensiva para tratar uma infecção respiratória.

Os seguidores comemoraram a recuperação nos comentários. "Amém! Que Deus abençoe sempre", disse um internauta. "Vida longa, Velho Lobo!", escreveu outro. "Que boa notícia! Muita saúde pra ele", desejou uma seguidora. "Ídolo no Futebol e na vida. Muita paz e saúde", comentou mais um. "Vida longa ao mestre", falou um fã.

Zagallo, que conquistou duas Copas do Mundo como jogador (1958 e 1962), além de uma como treinador (1970) e outra como coordenador técnico (1994), completou 92 anos no dia 9 de agosto. Na ocasião, ele postou uma foto ao lado da família e comemorou. "Passando o aniversário da melhor maneira, ao lado da família! Obrigado pelo carinho!", disse ele.

Confira a publicação:

